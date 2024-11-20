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Воздушная тревога объявлена в Киеве и других областях Украины

В Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты местного министерства цифровой трансформации.

Ранее США, Испания, Италия и Греция объявили о закрытии своих посольств в Киеве из-за возможной ракетной атаки.

Украина накануне впервые ударила ракетами ATACMS по объекту на территории России. У Киева есть около 50 ракет ATACMS, сообщало The Times.