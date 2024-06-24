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ВС РФ ударили по складу с западными ракетами в Одессе

Российские военные нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе. Там располагался склад с ракетами ВСУ западного производства, сообщает РИА Новости .

На месте попадания по складу виден большой столб дыма, который поднимается к небу.

Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, порядка 10 зарубежных наемников попали под удар ВС РФ в Одессе.

Ранее российские операторы ударных FPV-дронов ликвидировали танк Leopard под Донецком. Его выявили с помощью разведки, военная машина находилась в лесополосе.