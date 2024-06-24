Еще один танк Leopard уничтожили в зоне СВО

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Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили танк Leopard под Донецком, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Операторы ударных FPV-дронов обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard немецкого производства», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что операцию провели бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» в ДНР.

Leopard был обнаружен разведкой в лесополосе и был уничтожен при первой атаке, рассказал командир взвода ударных БПЛА с позывным Вал.