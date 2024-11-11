ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ после срыва операции по угону вертолета Происшествия сегодня в 12:00 Фото - © РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видеозапись ракетного удара Вооруженных сил РФ по позициям ВСУ, которые были обнаружены при срыве операции по угону российского вертолета, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как российская реактивная система залпового огня (РСЗО) наносит огневое поражение выявленным позициям противника. Ранее ФСБ предотвратила операцию Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) по угону вертолетного комплекса радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1. Киев через Telegram пытался завербовать российского летчика, который должен был угнать вертолет на Украину. Согласно данным ФСБ, за угон вертолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинская военная разведка предлагала российскому летчику 600-750 тыс. долларов.