Суть операции ГУР заключалась в вербовке российского летчика, который должен был угнать вертолет на Украину. В ходе оперативной игры планы Киева были раскрыты. Более того, ФСБ узнала координаты расположения систем ПВО и мест дислокации ВСУ, по которым затем нанесли удары.

Отличие вертолетов Ми-8МТПР-1 состоит в их «внутренностях». Воздушное судно несет в себе комплекс «Рычаг-АВ». Он подавляет радары системы управления огнем ракет класса «земля-воздух».

Ранее Пентагон и военная разведка США негативно отозвались о положении ВСУ в Курской области и на Донбассе. В Вашингтоне видят проблемы Киева на фронтах в неудачных попытках провести мобилизацию в стране.