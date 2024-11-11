ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила операцию Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) по угону вертолетного комплекса радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1, сообщает РБК.
Суть операции ГУР заключалась в вербовке российского летчика, который должен был угнать вертолет на Украину. В ходе оперативной игры планы Киева были раскрыты. Более того, ФСБ узнала координаты расположения систем ПВО и мест дислокации ВСУ, по которым затем нанесли удары.
Отличие вертолетов Ми-8МТПР-1 состоит в их «внутренностях». Воздушное судно несет в себе комплекс «Рычаг-АВ». Он подавляет радары системы управления огнем ракет класса «земля-воздух».
Ранее Пентагон и военная разведка США негативно отозвались о положении ВСУ в Курской области и на Донбассе. В Вашингтоне видят проблемы Киева на фронтах в неудачных попытках провести мобилизацию в стране.