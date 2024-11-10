Разведка США оценила военные перспективы Киева

сегодня в 23:14

Пентагон и военная разведка США негативно отзываются о положении ВСУ в Курской области и на Донбассе, пишет газета «Известия» со ссылкой на The New York Times.

«Некоторые американские военные и разведчики стали более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины. Россия неуклонно набирает силу как в Курске, так и на Донбассе», — указано в публикации.

В Вашингтоне видят проблемы Киева на фронтах в неудачных попытках провести мобилизацию в стране.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад приказал Киеву вторгнуться в Курскую область накануне выборов президента США. Также глава государства рассказал о блокировании большой группировки ВСУ под Купянском.

Путин и избранный президент США Дональд Трамп по данным СМИ обсудили украинский конфликт в четверг.