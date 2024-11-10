WP: Путин и Трамп по телефону обсудили украинский конфликт
Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинский конфликт
Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп обсудили украинский конфликт в четверг, пишет газета «Известия» со ссылкой на The Washington Post.
Стороны обсудили перспективы достижения мира в Европе, сказали собеседники издания.
Диалог о прекращении конфликта на Украине будет продолжен в ближайшее время
Киев был проинформирован о звонке, указано в публикации.
Ранее глава российского государства неоднократно указывал на возможность переговоров по разрешению украинского конфликта.