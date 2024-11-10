WP: Путин и Трамп по телефону обсудили украинский конфликт

сегодня в 22:55

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп обсудили украинский конфликт в четверг, пишет газета «Известия» со ссылкой на The Washington Post.

Стороны обсудили перспективы достижения мира в Европе, сказали собеседники издания.

Диалог о прекращении конфликта на Украине будет продолжен в ближайшее время

Киев был проинформирован о звонке, указано в публикации.

Ранее глава российского государства неоднократно указывал на возможность переговоров по разрешению украинского конфликта.