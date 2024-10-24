Россия за переговоры, но готова к обострению: о чем говорил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС

Что президент России сказал о ситуации на Украине и об отношениях со странами Запада, читайте в материале РИАМО.

Вечером 24 октября президент РФ Владимир Путин выступил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС, прошедшего в Казани. Заранее извинившись перед журналистами за то, что мероприятие будет недолгим, потому что ему нужно провести еще шесть-семь двусторонних встреч, российский лидер все же дал высказаться максимальному числу представителей прессы и ответил на все вопросы.

Что Путин сказал о казанском саммите БРИКС и работе организации в целом

Подводя итог председательству России в БРИКС, Путин рассказал, что всего было проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. В самом же казанском саммите приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций.

«Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», — подчеркнул президент РФ.

Отвечая на вопрос о создании альтернативы платежной системе SWIFT, Путин ответил, что БРИКС не создает никаких альтернатив чему бы то ни было. При этом российский лидер согласился, что проблема расчетов — одна из ключевых.

«Поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно. Что касается систем расчетов, то мы используем российскую систему обмена финансовой информацией, созданную Центральным банком России. У других стран-участниц БРИКС тоже есть свои системы, мы и их тоже будем использовать, уже используем и будем развивать это взаимодействие», — сказал Путин.

Глава российского государства сообщил, что отдельную общую систему страны БРИКС «пока не изобретают», потому что существующих инструментов достаточно.

«Нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на административном уровне. Это тоже обсуждали с коллегами и будем идти по этому пути», — отметил президент РФ.

Также Путин сказал, что интерес к работе БРИКС проявляют многие страны, но вместо принятия новых членов на казанском саммите организация решила пойти по пути согласования списка стран-партнеров. По словам российского лидера, такой список согласован, а государства, которые в него вошли, будут объявлены позднее — когда дадут формальное согласие на участие в работе объединения в данном статусе.

Что Путин сказал о конфликте на Украине

Отвечая на вопрос о российско-украинском конфликте, президент РФ сказал, что «все настроены на то чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами», а также напомнил о мирной инициативе, с которой выступили Китай и Бразилия.

В ходе пресс-конференции журналисты не раз возвращались к украинской тематике. Среди прочих это делали сотрудники западных СМИ, которым предоставляли слово. Так, журналист американского канала NBC News спросил Путина о северокорейских войсках, которые якобы находятся в России согласно данным со спутниковых снимков.

«Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — неожиданно заявил в ответ российский лидер.

После этого он еще раз рассказал о том, что именно западные страны ответственны за эскалацию ситуации на Украине в течение многих лет.

«Дошло до прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу» Владимир Путин

По словам главы российского государства, украинские военные могут использовать высокоточное западное оружие, в том числе ракеты ATACMS и Storm Shadow, только при прямом участии офицеров стран НАТО.

Возвращаясь к отношениям России и КНДР, президент напомнил, что 24 октября российским парламентом был ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве между странами, в котором есть статья 4 об оказании взаимной военной помощи.

«Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать в рамках этой статьи — это уже наше дело», — подчеркнул Путин.

Президент РФ также рассказал, что российская армия в ходе СВО действует уверенно и движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. В частности, по словам главы государства, часть подразделений украинской армии численностью около 2 тысяч человек, вторгшихся в Курскую область, окружена, и сейчас российская армия приступила к ликвидации этой группировки.

Отвечая на другой вопрос, Путин еще раз подтвердил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирного разрешения российско-украинского конфликта, но только исходя из реалий, которые складываются в земле. По мнению главы российского государства, сейчас «мяч на стороне» Киева, но там к переговорам не готовы — в том числе потому, что это означало бы проведение президентских выборов на Украине.

Что сказал Путин об отношениях с Трампом

Отвечая на вопрос американского журналиста о контактах Путина с кандидатом в президенты США и бывшим президентом США Дональдом Трампом, президент РФ напомнил, что Трампа и раньше обвиняли в связях с Россией, но эти обвинения не нашли подтверждения в ходе расследования в самих Штатах.

«Не было раньше — этого нет и сейчас», — коротко сказал российский лидер.

При этом, отвечая на другой вопрос о том, что Трамп в бытность президентом якобы угрожал Путину ударом по Москве, президент РФ сообщил, что не помнит такого разговора.

«Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает», — заявил глава российского государства.

Путин напомнил, что сейчас в США происходит острая фаза предвыборной борьбы, и предложил не относиться серьезно к заявлениям подобного рода. При этом российский лидер отметил, что слова Трампа о намерении закончить конфликт на Украине кажутся ему искренними и Россия такие заявления приветствует.

Что Путин сказал об отношениях с Западом

Сравнивая Россию с западными странами, Путин отметил, что экономика РФ растет.

«В прошлом году у нас было 3,4–3,6 процента, в этом году будет около четырех… Экономика еврозоны балансирует на грани рецессии. В Штатах есть, правда, рост, он будет… где-то, наверное, 3,1–3,2 процента. Это неплохо на самом деле. Но все-таки там тоже проблем достаточно. И дефицит сразу в трех важнейших областях: дефицит внешней торговли, дефицит платежного баланса и огромный долг — по-моему, 34 триллиона», — отметил российский лидер.

По его словам, до начала СВО западные страны вместо выстраивания нормальных отношений с Россией постоянно указывали России на ее место.

«Это место, в конечном счете, привело бы к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков с потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны. А Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не может» Владимир Путин

Указал российский президент и на то, что западные страны злоупотребляют своим положением в мире в целом. Так, по словам главы государства, в период пандемии коронавируса в США провели эмиссию примерно на 6 триллионов долларов, а в еврозоне — на 3 триллиона, и «все эти средства выбросили на мировой рынок, скупая все подряд, прежде всего продовольствие».

«Вот выбросили это все, и пошла инфляция… в целом по миру. Что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах — и доллара, и евро. Напечатали и смели как пылесосом с рынка самые необходимые товары. Вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет», — сказал Путин, отвечая журналисту британского BBC.

По мнению российского лидера, Запад сам виноват и в своих внутренних проблемах, которые стали следствием его собственной неразумной политики. При этом, как отметил Путин, Россия готова к эскалации со стороны западных стран, а вот готовы ли к ней они сами — большой вопрос.