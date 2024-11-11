ФСБ назвала сумму, которую летчику обещали за угон вертолета

Военная разведка Украины предлагала российскому летчику 600-750 тысяч долларов, чтобы он угнал вертолет ВКС России. Ему также предлагали проживание в Чехии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24» и данные ФСБ.

Российскому летчику предлагали угнать вертолет, за что его бы поселили в Чехии вместе с семьей. ФСБ следила за операцией украинской разведки, намеревавшейся угнать вертолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с ноября 2023 года.

«Это называется оперативная игра. Вражеский разведчик думал, что вербует нашего летчика, а на самом деле сам уже был „на крючке“ контрразведчиков ФСБ», — говорится в сюжете.

11 ноября спецслужба заявила о пресечении попытки украинцев угнать вертолет Ми-8МТПР-1 ВКС России, который используется в РЭБ. Благодаря полученным от ФСБ данным российская армия смогла ударить по позициям ПВО и местам дислокации подразделений войск Украины.