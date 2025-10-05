Врачи оценили состояние выжившей альпинистки на Камчатке как стабильно тяжелое

Медики Елизовской райбольницы оценивают состояние выжившей альпинистки на Вилючинском вулкане на Камчатке как стабильно тяжелое, сообщает ТАСС .

4 октября альпинисты сорвались, когда совершали восхождение на Вилючинский вулкан. Они не могли выбраться сами из-за травм. Мужчин погиб, также при спуске скончалась одна женщина. Еще одну пострадавшую спустили и передали медикам. Она после ночи на склоне получила обморожение.

«Находится в реанимации. Ее состояние стабильно тяжелое», — отметили в больнице.

Туристическая группа, которая поднималась на вулкан, не была зарегистрирована. Сейчас Камчатка находится в зоне влияния Охотоморского циклона.

