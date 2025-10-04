сегодня в 09:57

3 человека сорвались при восхождении на вулкан на Камчатке

Минимум три человека сорвались, когда совершали восхождение на Вилючинский вулкан на Камчатке, сообщает SHOT .

У пострадавших травмы рук. Альпинисты смогли вызвать спасателей, так как спуститься самостоятельно не могут из-за травм. В ближайшее время за пострадавшими людьми вылетит вертолет медицины катастроф.

Вилючинский вулкан располагается недалеко от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2173 м над уровнем моря.

Ранее около берегов Камчатки за сутки зафиксировали 32 афтершока магнитудой до 6,4. Также вулкан Кроноцкий выбросил пепел на высоту 9,2 км.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.