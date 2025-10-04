сегодня в 02:59

На Камчатке зафиксировали 32 афтершока магнитудой до 6,4

У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 32 афтершока магнитудой до 6,4, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«За сутки произошли 32 афтершока магнитудой от 3.7 до 6,4. Три из них ощущались жителями края», — говорится в сообщении.

Ученые фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

Местным жителям и гостям региона рекомендуют не приближаться к исполинам.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.