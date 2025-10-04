сегодня в 05:04

Вулкан Кроноцкий на Камчатке выбросил пепел на высоту 9,2 км

Вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 9,2 км над уровнем моря, сообщается в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 11.50 по камчатскому времени эксплозии подняли пепел вулкана Кроноцкий на 9,2 километров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шлейф пепла протянулся на 85 километров на юго-юго-восток от вулкана.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.