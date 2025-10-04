Один альпинист погиб, когда сорвался с Вилючинского вулкана на Камчатке
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
Альпинист, который с группой сорвался с Вилючинского вулкана на Камчатке, погиб, сообщает Amur Mash.
Ранее минимум три человека сорвались, когда совершали восхождение на Вилючинский вулкан. Они не могут выбраться сами из-за травм.
Еще одна женщина получила тяжелые травмы. Около нее находятся четверо спасателей.
Также специалисты обнаружили третью альпинистку. Травм у женщины нет. Ее ведут на высоту 1500 метров, где туристов ожидают врачи Центра медицины катастроф.
Спуск с вулкана осложняет сильная наледь и крутой склон.
Также около берегов Камчатки за сутки зафиксировали 32 афтершока магнитудой до 6,4. Также вулкан Кроноцкий выбросил пепел на высоту 9,2 км.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.