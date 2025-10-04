сегодня в 16:28

Один альпинист погиб, когда сорвался с Вилючинского вулкана на Камчатке

Альпинист, который с группой сорвался с Вилючинского вулкана на Камчатке, погиб, сообщает Amur Mash .

Ранее минимум три человека сорвались, когда совершали восхождение на Вилючинский вулкан. Они не могут выбраться сами из-за травм.

Еще одна женщина получила тяжелые травмы. Около нее находятся четверо спасателей.

Также специалисты обнаружили третью альпинистку. Травм у женщины нет. Ее ведут на высоту 1500 метров, где туристов ожидают врачи Центра медицины катастроф.

Спуск с вулкана осложняет сильная наледь и крутой склон.

Также около берегов Камчатки за сутки зафиксировали 32 афтершока магнитудой до 6,4. Также вулкан Кроноцкий выбросил пепел на высоту 9,2 км.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.