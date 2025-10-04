Скончалась альпинистка, сорвавшаяся при восхождении на вулкан на Камчатке

Альпинистка, которая с группой сорвалась с Вилючинского вулкана на Камчатке, скончалась от полученных травм во время спуска с места ЧП, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Ранее альпинисты сорвались, когда совершали восхождение на Вилючинский вулкан. Они не могут выбраться сами из-за травм. Мужчин погиб, а женщина получила тяжелые травмы.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают спуск третьей участницы сорвавшейся группы на высоту 1500 метров, где ожидают медики центра медицины катастроф. При ЧП женщине удалось удержаться на склоне, однако она не могла самостоятельно спуститься из-за сильного обледенения.

К спасательной операции привлечены более 40 человек, среди которых сотрудники МЧС, врачи центра медицины катастроф и волонтеры.

