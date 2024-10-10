Возросло количество потребителей, оставшихся без света из-за урагана в США

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Ураган «Милтон», обрушившийся на побережье Флориды в США, лишил электричества 800 тысяч потребителей, сообщает RT.

Ранее эта цифра не превышала 270 тысяч потребителей на западном побережье США.

Также сообщается о более ста разрушенных мобильных домов и комплексов для пенсионеров в штате Флорида в результате торнадо, образованном ураганом «Милтон».

Ураган обрушился на американское побережье ночью в четверг по московскому времени. Скорость ветра приближается к 200 км/час.