Возросло количество потребителей, оставшихся без света из-за урагана в США
Ураган «Милтон» лишил электричества 800 тысяч потребителей
Ураган «Милтон», обрушившийся на побережье Флориды в США, лишил электричества 800 тысяч потребителей, сообщает RT.
Ранее эта цифра не превышала 270 тысяч потребителей на западном побережье США.
Также сообщается о более ста разрушенных мобильных домов и комплексов для пенсионеров в штате Флорида в результате торнадо, образованном ураганом «Милтон».
Ураган обрушился на американское побережье ночью в четверг по московскому времени. Скорость ветра приближается к 200 км/час.