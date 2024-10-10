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Ураган «Милтон» разрушил более ста домов во Флориде

Около 125 домов разрушены ураганом «Милтон» в американском штате Флорида, сообщает RT .

По словам главу регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевина Гатри, ураган вызвал торнадо, из-за которого страдает жилье.

Разрушениям подверглись так называемые «мобильные дома» и жилые комплексы для пожилых людей, указано в публикации.

Ранее сообщалось, что ураган «Милтон» достиг американского побережья. Скорость ветра достигает 200 км/час. Это может быть один из самых сильных ураганов за всю историю страны.