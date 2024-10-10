Почти 270 тысяч пользователей в США остались без света из-за урагана

Ураган «Милтон» оставил без электричества почти 270 тысяч пользователей

Ураган «Милтон» оставил без электричества почти 270 тысяч пользователей в американском штате Флорида, пишет ТАСС.

«Без света остаются 268,5 тыс. пользователей», — указано в публикации со ссылкой на данные мониторингового ресурса PowerOutage.us.

Ураган «Милтон» приближается к американскому побережью. Скорость ветра может превысить 200 км/час. Власти объявили эвакуацию населения в ряде населенных пунктов.

Ранее российский МИД призвал граждан России и туристов быть максимально осторожными при посещении Флориды.