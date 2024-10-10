Посольство России в США призвало россиян к осторожности из-за урагана

Россиян во Флориде попросили быть осторожными из-за урагана «Милтон»

Посольство России в США призвало россиян в штате Флорида быть осторожными в связи в приближением урагана «Милтон», сообщает газета « Известия ».

Ураган движется к американскому побережью. Жителей населенных пунктов эвакуируют власти.

Природное явление может стать одним из самых разрушительных в истории страны, порывы ветра способны достигать до 200 км в час.

"Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в США, а также планирующим в ближайшее время посетить штат Флорида, проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей", - сказано в сообщении МИД России.

Ранее американский синоптик не смог сдержать эмоции, рассказывая об урагане.