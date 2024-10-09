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В США синоптик расплакался в эфире из-за приближающегося урагана «Милтон»

Ведущий прогноза погоды на американском телеканале NBC6 Джон Моралес не смог сдержать слез в прямом эфире, рассказывая о разрушительном урагане «Милтон», который надвигается на Флориду, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как синоптик во время прямого эфира через слезы с продолжительными паузами рассказывает американцам о надвигающемся урагане.

Метеоролог назвал «Милтон» невероятно мощным ураганом подчеркнув, что за 10 часов атмосферное давление упало на 50 миллибар.

«Прошу прощения, это просто ужасно», — добавил Моралес.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что приближающийся к американскому штату Флорида ураган «Милтон» окажется самой разрушительной за всю историю наблюдений. По его словам, скорость ветра «Милтона» достигнет 70 км/ч.