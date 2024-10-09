«Просто пропашет Флориду»: озвучены ужасающие последствия урагана «Милтон» в США

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Синоптик Шувалов: ураган «Милтон» в США станет самым разрушительным в истории

Синоптик Александр Шувалов заявил, что приближающийся к штату Флорида (США) ураган «Милтон» превысил пять известных параметров опасности, применяемых для обозначения силы тропических ураганов. По мнению эксперта, эта буря окажется самой разрушительной за всю историю наблюдений, сообщает 360.ru .

«Этот ураган просто пропашет Флориду с запада на восток, по центральной части, затрагивая многострадальный город Тампа», — предупредил Шувалов.

По словам синоптика, скорость ветра «Милтона» достигнет 70 километров в час — максимальные показатели из всех ранее фиксировавшихся тропических ураганов. Последствия бури обещают быть разрушительными.

Власти Флориды уже приказали эвакуироваться 5 миллионам жителей штата.

Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок разрушительного урагана «Милтон», сделанного спутником «Электро-Л». Что известно о стихии, которая движется на Америку и может унести тысячи жизней, читайте в материале РИАМО.