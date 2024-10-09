«Просто пропашет Флориду»: озвучены ужасающие последствия урагана «Милтон» в США
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
Синоптик Александр Шувалов заявил, что приближающийся к штату Флорида (США) ураган «Милтон» превысил пять известных параметров опасности, применяемых для обозначения силы тропических ураганов. По мнению эксперта, эта буря окажется самой разрушительной за всю историю наблюдений, сообщает 360.ru.
«Этот ураган просто пропашет Флориду с запада на восток, по центральной части, затрагивая многострадальный город Тампа», — предупредил Шувалов.
По словам синоптика, скорость ветра «Милтона» достигнет 70 километров в час — максимальные показатели из всех ранее фиксировавшихся тропических ураганов. Последствия бури обещают быть разрушительными.
Власти Флориды уже приказали эвакуироваться 5 миллионам жителей штата.
Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок разрушительного урагана «Милтон», сделанного спутником «Электро-Л». Что известно о стихии, которая движется на Америку и может унести тысячи жизней, читайте в материале РИАМО.