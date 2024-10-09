Самый разрушительный за столетие: ураган «Милтон» надвигается на США

В материале РИАМО о том, что известно о разрушительном урагане, который движется на Америку и может унести тысячи жизней.

Шестая категория урагана «Милтон»

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Не так давно Флорида пережила ураган «Хелена», и последствия еще не до конца ликвидированы. Но на подходе новый монстр – ураган «Милтон», для которого синоптики предлагают ввести шестую категорию. Всего же их сейчас пять. Речь идет о максимальной отметке по шкале Саффира — Симпсона, при которой регистрируется колоссальная сила ветра и риск катастрофических разрушений.

По принятой в Европе и многих других странах шкале Бофорта ураганом считается ветер скоростью больше 117 км/ч, и примерно с этой же отметки начинается отсчет категорий ураганов по американской шкале Саффира-Симпсона. В минувший понедельник скорость ветра в районах прохождения «Милтона» над Атлантическим океаном достигла 290 км/ч. Утром во вторник, 8 октября, она снизилась до 250 км/ч, но метеорологи не исключают его дальнейшего усиления к моменту, когда он обрушится на Флориду. Приближение «Милтона» охарактеризовано как «чрезвычайно опасное» и «опасное для жизни».

Маршрут «Милтона»

Фото - © U.S. National Hurricane Center

Согласно карте, опубликованной на сайте Национального центра по отслеживанию ураганов (NHC), в настоящее время «Милтон» движется от полуострова Юкатан в Мексике (там ураган был во вторник и повалил линии электропередач, фонарные столбы и деревья) на северо-восток. Ожидается, что выход на побережье полуострова Флорида произойдет поздним вечером в среду, 9 октября.

Маршрут «Милтона» будет отличаться от траектории его разрушительной предшественницы. Если «Хелена» ударила в район флоридского Биг-Бенда (северо-западной части штата у «основания» самого полуострова), то «Милтон» выйдет на сушу в районе залива Тампа, который не подвергался прямому удару крупного урагана более века.

В отличие от «Хелены», «Милтон», по прогнозам NHC, не направится вглубь материка, а пройдет Флориду насквозь. Метеорологи опасаются, что ураган может стать одним из самых разрушительных за историю наблюдений. По прогнозам, он ослабеет перед тем, как достигнет суши, но вырастет в размерах, и разрушительные последствия могут затронуть большую территорию.

Эвакуация жителей Флориды из-за урагана

Фото - © REUTERS/Octavio Jones

Власти издали распоряжения об обязательной эвакуации в 11 округах Флориды с общим населением около 5,9 миллиона человек, согласно оценкам Бюро переписи населения США.

Мэр Тампы Джейн Кастор отметила, что штормовой прилив до 4,5 м, прогнозируемый для ее города, будет достаточно мощным, чтобы поглотить целый дом.

Президент США Джо Байден заверил, что провел переговоры с представителями всех политических сил в регионе, пообещав им «любую поддержу, которая может потребоваться».

«Если вам приказано эвакуироваться, вы должны эвакуироваться сейчас. Сейчас, сейчас, вы уже должны были эвакуироваться. Это вопрос жизни и смерти. Это не гипербола. Это вопрос жизни и смерти» Джо Байден Президент США

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что из-за урагана принято решение отложить запланированные на эти дни в президентском календаре поездки в Германию и Анголу. «Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана „Милтон“, президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану „Милтон“ и меры реагирования на него», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Из-за предполагаемого пути урагана в глубине штата Флорида закрыты некоторые из самых крупных и любимых туристами достопримечательностей Флориды, в том числе все четыре основных тематических парка курорта Walt Disney World. Люди стоят в очередях в магазины и сметают все продовольственные товары с полок.

Желающие покинуть зону ожидаемого бедствия машины выстроились в поток на автомагистрали 75, главной дороге на западной стороне полуострова. Накануне губернатор Флориды Рон Десантис приостановил работу пунктов взимания оплаты на местных магистралях.

Пять аэропортов Флориды закрыты со вторника, четыре аэропорта - частично приостановили работу со среды. В аэропортах штата во вторник отменили более 700 рейсов, в среду - около 1,5 тысяч. Порты во Флориде также закрыты. Береговая охрана объявила сигнал «Зулу» для портов Тампы, Манати, Сент-Питерсберга и Форт-Майерса, что означает приостановку движения судов и береговых операций. Приближающийся к Флориде ураган вызвал также изменения в работе железнодорожного и морского транспорта, в частности, отмену ряда поездов.