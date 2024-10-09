«Роскосмос» опубликовал снимок разрушительного урагана «Милтон» в США
Фото - © Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок разрушительного урагана «Милтон», сделанного спутником «Электро-Л», сообщает пресс-служба компании.
По данным Национального центра по отслеживанию ураганов (NHC), ураган обрушится на побережье Флориды в среду вечером. В настоящее время он движется от мексиканского полуострова Юкатан, где ветер повалил ЛЭП, фонарные столбы и деревья.
Приближение «Милтона» охарактеризовано как «чрезвычайно опасное» и «опасное для жизни». Власти штата издали распоряжения об обязательной эвакуации в 11 округах Флориды с общим населением около 5,9 млн человек.
Местным жителям оставшейся части Флориды рекомендовали не покидать свои дома и спуститься в ближайшие укрытия.
Что известно о разрушительном урагане, который движется на Америку и может унести тысячи жизней, читайте в материале РИАМО.