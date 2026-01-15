сегодня в 14:54

Возгорание после взрыва в Сыктывкаре локализовано

Возгорание после взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре локализовано на площади 340 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

О происшествии в здании, где готовят сотрудников МВД, стало известно 15 января. По предварительным данным, сработала светошумовая граната, что привело к серьезному задымлению помещений на первом этаже учебного центра.

После первого происшествия случился еще один взрыв — на этот раз взорвался газовый баллон. Из-за этого загорелись строительные леса возле здания.

На данный момент известно о девяти пострадавших. Позднее в Сети появилось видео с места происшествия.

