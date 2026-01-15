Возгорание после взрыва в Сыктывкаре локализовано
Фото - © соцсети
Возгорание после взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре локализовано на площади 340 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
О происшествии в здании, где готовят сотрудников МВД, стало известно 15 января. По предварительным данным, сработала светошумовая граната, что привело к серьезному задымлению помещений на первом этаже учебного центра.
После первого происшествия случился еще один взрыв — на этот раз взорвался газовый баллон. Из-за этого загорелись строительные леса возле здания.
На данный момент известно о девяти пострадавших. Позднее в Сети появилось видео с места происшествия.
