сегодня в 18:32

Возгорание на цветочном складе у Рижского рынка в Москве ликвидировано

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание на цветочном складе возле Рижского рынка в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

ЧП произошло в среду днем в одном из цветочных павильонов возле Рижского рынка.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 180 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Ранее огромный газовый баллон рванул на одной из столичных строек, пролетел около 200 метров и упал на тротуар. В результате происшествия пострадало 2 человека.

