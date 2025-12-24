Огромный газовый баллон рванул на одной из московских строек

Два человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке в Москве

Огромный газовый баллон рванул на одной из столичных строек, пролетел около 200 метров и упал на тротуар. В результате происшествия пострадало 2 человека, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на стройке ЖК «Новые Академики» на Нахимовском проспекте. Как рассказали очевидцы, сначала раздался громкий хлопок, а затем огромный баллон упал на тротуар почти в 200 метрах от стройки.

На опубликованных кадрах видно, как разорванный в результате взрыва газовый баллон лежит на газоне вблизи тротуара.

Пострадавших экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

