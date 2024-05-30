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Возгорание на складе на востоке столицы локализовано

Пожарные локализовали возгорание, которое произошло на складе в московском районе Новогиреево, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Пожар произошел на территории бывшего машиностроительного завода «Торос». В здании рухнула часть кровли, а также деформировались стены. Огонь охватил площадь в 4 тыс. «квадратов».

На месте ЧП работают два вертолета. Они сбросили на горящий склад 200 тонн воды.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры столицы, специалисты установят все обстоятельства случившегося пожара. По данному факту начата процессуальная проверка.