Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 4 тыс «квадратов»
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Площадь возгорания в здании склада на востоке Москвы увеличилась до 4 тыс. квадратных метров, рассказали в МЧС.
В тушении принимает участие вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. За 15 раз он сбросил 75 тонн воды. Также на объекте находятся 120 человек и 40 единиц спецтехники.
Борьбу с огнем существенно осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Отмечается, что внутри помещения находятся емкости, наполненные легковоспламеняющейся жидкостью.
Установление обстоятельств пожара находится на контроле прокуратуры Восточного административного округа Москвы.