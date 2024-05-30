Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 4 тыс «квадратов»

Площадь возгорания в здании склада на востоке Москвы увеличилась до 4 тыс. квадратных метров, рассказали в МЧС .

В тушении принимает участие вертолет Ка-32 Московского авиационного центра. За 15 раз он сбросил 75 тонн воды. Также на объекте находятся 120 человек и 40 единиц спецтехники.

Борьбу с огнем существенно осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Отмечается, что внутри помещения находятся емкости, наполненные легковоспламеняющейся жидкостью.

Установление обстоятельств пожара находится на контроле прокуратуры Восточного административного округа Москвы.