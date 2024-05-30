Еще один вертолет присоединился к тушению пожара на востоке Москвы
К работе по ликвидации пожара на складе на востоке столицы привлекли второй вертолет, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Два вертолета выполнили 32 слива на горящее здание, всего сброшено 200 тонн воды.
От здания поднимается густой серый дым. В окнах видны языки пламени.
Общая площадь возгорания составила до 4 тыс. кв м. Внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.
В тушении пожара принимают участие 120 человек и 40 единиц техники.
Ранее СМИ сообщали, что возгорание случилось на территории бывшего машиностроительного завода «Торос» в столичном районе Новогиреево. Там рухнула часть кровли, деформировались стены.