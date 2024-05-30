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Еще один вертолет присоединился к тушению пожара на востоке Москвы

К работе по ликвидации пожара на складе на востоке столицы привлекли второй вертолет, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Два вертолета выполнили 32 слива на горящее здание, всего сброшено 200 тонн воды.

От здания поднимается густой серый дым. В окнах видны языки пламени.

Общая площадь возгорания составила до 4 тыс. кв м. Внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

В тушении пожара принимают участие 120 человек и 40 единиц техники.

Ранее СМИ сообщали, что возгорание случилось на территории бывшего машиностроительного завода «Торос» в столичном районе Новогиреево. Там рухнула часть кровли, деформировались стены.