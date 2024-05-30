сегодня в 05:30

Спасатели тушат крупный пожар на складе в Новогиреево

Склад загорелся в московском Новогиреево на площади 2000 «квадратов», сообщает МЧС .

«По прибытию первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания», — сказано в сообщении.

SHOT сообщает, что огонь быстро распространился по помещениям склада на территории бывшего машиностроительного завода «Торос». Уже обрушилась часть кровли, и деформировались стены. Внутри слышны громкие хлопки.

Пожару присвоен 3 ранг сложности. Для тушения были задействованы вертолеты.

Дополнительная информация уточняется.