Спасатели тушат крупный пожар на складе в Новогиреево
Склад загорелся в московском Новогиреево на площади 2000 «квадратов», сообщает МЧС.
«По прибытию первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания», — сказано в сообщении.
SHOT сообщает, что огонь быстро распространился по помещениям склада на территории бывшего машиностроительного завода «Торос». Уже обрушилась часть кровли, и деформировались стены. Внутри слышны громкие хлопки.
Пожару присвоен 3 ранг сложности. Для тушения были задействованы вертолеты.
Дополнительная информация уточняется.