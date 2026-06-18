Ветеран СВО рассказал о поддержке участников программы «Герои Подмосковья»
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Ветеран СВО Алексей Потапенок в беседе с РИАМО рассказал, как поддерживают участников региональной программы «Герои Подмосковья» после ее окончания.
«Что касается поддержки участников программы, то здесь все очень индивидуально. Кто-то уже работал в системе органов местного самоуправления, кто-то пришел со стороны. Поэтому у каждого свой путь», — объяснил финалист программы.
Потапенок рассчитывает, что рекомендации, которые были даны главам и министерствам, будут учтены при принятии кадровых решений.
О программе
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.
Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.
«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.
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