сегодня в 21:31

Возгорание на неэксплуатируемом складе в Новой Москве ликвидировано

Пожарные ликвидировали крупное возгорание на неэксплуатируемом складе в столичной Щербинке. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В понедельник вечером поступило сообщение о пожаре на улице Первого Мая в Щербинке. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит неэксплуатируемое складское помещение.

Общая площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. При тушении произошло частичное обрушение кровли. К настоящему моменту пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

К ликвидации ЧП были привлечены около 45 сотрудников МЧС и 11 единиц спецтехники.