Эксперт по деловому протоколу объяснил позы Трампа и Зеленского на фото с G7

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Эксперт Кобелюк: Зеленский на G7 занял позу интервьюера перед Трампом

Эксперт по деловому протоколу Алексей Кобелюк прокомментировал снимки встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, сообщает Life.ru .

Владимир Зеленский опубликовал фотографии встречи с Дональдом Трампом. Пользователи обратили внимание, что Зеленский сидел на стуле выше американского лидера, рост которого составляет 1,9 метра.

Алексей Кобелюк отметил, что снимки сделали в перерывах между основными мероприятиями саммита. По его словам, отдельная двусторонняя встреча не была предусмотрена.

Эксперт считает, что Зеленский на фото выглядит не как «чемпион» или «супермен», а скорее как фанат, который нашел минуту и подсел к важному человеку на чужое место.

Кобелюк не исключил, что Трамп в этот момент просто отдыхал: президент США глубоко сидел на стуле. Зеленский, напротив, занял позу интервьюера.

Саммит «Большой семерки» проходит с 15 по 17 июня во французском Эвиан-ле-Бен. Киев рассчитывает обсудить там дальнейшую поддержку Украины и возможные дипломатические шаги.

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