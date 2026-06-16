Дерматолог предупредила о риске дезодорантов-стиков в жару

Плотные дезодоранты в жару могут блокировать потовые железы и вызвать осложнения. Об этом предупредила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Потоотделение помогает организму регулировать температуру. Доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что частое применение плотных дезодорантов в жару может привести к осложнениям.

Специалист напомнила, что такие средства содержат оксид цинка. Он блокирует потовые железы.

«Летом, конечно, не нужно использовать плотные дезодоранты в виде стиков, потому что они создают пленку, которая в последствии может образовывать гранулему. А ее можно вскрывать только хирургическим путем. Это особенно часто бывает у сильно потеющих мужчин, занимающихся физическим трудом или спортом», — пояснила Юлия Галлямова в эфире радио Sputnik.

В летние месяцы дерматолог рекомендовала выбирать средства в виде спрея. Время нанесения зависит от цели, физической нагрузки и температуры за окном.

«Если вы утром выходите на работу, то, естественно, будете использовать дезодорант. Соответственно, если вы вечером куда-то выходите, то используете средство в вечернее время суток. Это не зависит от физиологии или потоотделения, это зависит от физической нагрузки и температуры за окном», — заключила Галлямова.

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