В Наро-Фоминске завершают благоустройство двора на Ленина

Благоустройство дворовой территории у дома № 3 на улице Ленина в Наро-Фоминске выходит на завершающий этап. Подрядчик сообщил, что основные работы выполнены, сейчас ведется укладка асфальта во внутреннем дворе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории уже обустроили новые пешеходные дорожки с бордюрами и заасфальтировали популярный маршрут к «банному мосту», который соединяет два микрорайона города. Также во дворе появились зоны отдыха.

В рамках озеленения высадили 30 кустов сирени и уложили новый газон. Сегодня рабочие укладывают ровное асфальтовое покрытие во внутреннем дворе дома.

Работы проводятся по муниципальной программе комплексного благоустройства дворовых территорий. В этом году в Наро-Фоминске уже завершено благоустройство дворов домов № 27, 27А, 29, 33 и 33А на улице Ленина. Начаты работы у домов № 1 и 3 на улице Полубоярова, в планах — двор на улице Латышской, 20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.