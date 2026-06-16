Филиал Россети в Подмосковье получил 48 единиц спецтехники

Филиал «Россети» — МЭС Центра получил 48 новых машин российского производства для обслуживания магистральных сетей, в том числе в труднодоступной и заболоченной местности. Парк спецтехники увеличен почти до 1,4 тыс. единиц, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Новая техника предназначена для работы линейного персонала. Закуплены бригадные легковые и грузовые автомобили, тракторы, экскаваторы-погрузчики, гусеничные снегоболотоходы и автогидроподъемники. Они позволяют обслуживать линии электропередачи напряжением 750 кВ с высотой опор до 45 метров.

Вся техника соответствует требованиям безопасности, оснащена необходимым оборудованием и отличается высокой проходимостью. Машины будут использоваться в удаленной и заболоченной местности, а также при проведении высотных работ.

В парк также вошла электротехническая мобильная лаборатория на базе автомобиля «ГАЗ». Она функционирует как диагностический центр и позволяет проводить комплексную оценку состояния высоковольтного оборудования. Благодаря цифровым микропроцессорным системам большинство операций выполняется в автоматизированном режиме, что сокращает время исследований и снижает влияние человеческого фактора.

МЭС Центра эксплуатирует объекты магистрального сетевого комплекса в большинстве регионов Центрального федерального округа, а также работает на северо-западе и юге России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.