Похолодание в Москве закончится 20 июня

Похолодание с дождями в Москве продлится до субботы, 20 июня. Затем город окажется под влиянием теплого антициклона, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с понедельника, 15 июня, в столичном регионе сохраняется прохладная погода из-за блокирующих атмосферных процессов.

«С приходом холодного атмосферного фронта столбики термометров опустятся до плюс 17 градусов. Во вторник и среду, 17–18 июня, ожидается всего плюс 14–17 градусов. Ночные температуры будут колебаться около плюс 10–13 градусов, что больше напоминает сентябрь. При этом не исключены ливневые дожди», — сообщил Тишковец.

По словам синоптика, до пятницы, 19 июня, Центральная Россия останется под влиянием североатлантического циклона. Ночью температура не превысит плюс 8–13 градусов, днем ожидается плюс 15–20 градусов. Это ниже нормы на 5 градусов.

Тишковец заверил, что к выходным, 20–21 июня, Москва снова окажется под влиянием теплого антициклона. Ночью ожидается плюс 10–15 градусов, днем — плюс 20–25 градусов. В начале следующей недели температура может подняться до плюс 22–27 градусов.

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