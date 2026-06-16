Эксперт назвал Беларусь и Абхазию самыми бюджетными зарубежными направлениями

Эксперт Самохвалов: недельный тур в Узбекистан стоит от 70 тысяч

Директор по продажам компании «Круиз-Трэвел» Сергей Самохвалов назвал Беларусь и Абхазию самыми доступными зарубежными направлениями для россиян. Сутки отдыха там обойдутся семье в пять-семь тысяч рублей.

Сергей Самохвалов пояснил, что при выборе недорогого отдыха россияне чаще смотрят на близкие страны. По его словам, Беларусь и Абхазия остаются выгоднее Турции и Египта.

Эксперт отметил, что Турция и Египет конкурируют между собой, но Египет привлекает туристов Красным морем. Мальдивы он назвал альтернативой, которая будет в два-три раза дороже.

В число популярных направлений входит Узбекистан. Самохвалов связал интерес к стране с развитием маршрутов, гостиниц и продвижением туризма.

«На недельку слетать (ред. — в Узбекистан) очень даже хорошо. Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека, добавляйте сюда билеты, добавляйте трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека за неделю. Это достаточно приемлемо», — поделился Сергей Самохвалов в эфире радио Sputnik.

В России, по словам эксперта, растет спрос на туры выходного дня, особенно гастрономические. При этом длительный семейный отдых внутри страны может оказаться менее выгодным.

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