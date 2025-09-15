Огонь хватил более 1 тыс кв м: заброшенный склад полыхает в Новой Москве

сегодня в 20:14

Крупный пожар на складе произошел в столичной Щербинке

Сильный пожар произошел в понедельник вечером на складе, расположенном в столичной Щербинке. К настоящему моменту информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В понедельник вечером поступило сообщение о пожаре в районе Щербинка, квартал № 42. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит неэксплуатируемое складское помещение.

В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание, площадь которого уточняется. К тушению привлечены 30 сотрудников МЧС и 7 единиц спецтехники.

Как сообщает MSK1.ru, площадь возгорания на складе в районе Рязановского шоссе в Новой Москве превышает 1 тыс. кв. м. На опубликованных кадрах видно, как помещение полностью охвачено огнем. В небо поднимаются черные и густые клубы дыма.

