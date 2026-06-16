Состояли в отношениях: подробности убийства 12-летней девочки в Приморье
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Подросток, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Приморском крае, в прошлом находился с ней в отношениях. Источник рассказал РЕН ТВ, что парень позвал погибшую на встречу для разговора.
После этого подросток, предположительно, забил девочку ногами. Затем совершил в отношении нее насильственные действия.
Накануне труп 12-летней девочки нашли в поселке Врангель Приморского края. Ее тело обнаружили, благодаря звонящему телефону.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту убийства. Подростка задержали. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза для того, чтобы выяснить, вменяем ли он.
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