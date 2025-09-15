сегодня в 20:41

Крупный пожар на неэксплуатируемом складе в Новой Москве локализован

Пожарные локализовали крупное возгорание на заброшенном складе, расположенном в Новой Москве. Информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В понедельник вечером поступило сообщение о пожаре в районе Щербинка, квартал № 42. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит неэксплуатируемое складское помещение.

Общая площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. При тушении произошло частичное обрушение кровли. К настоящему моменту пожар локализован.

К ликвидации ЧП привлечены около 45 сотрудников МЧС и 11 единиц спецтехники. Информация о пострадавших в результате происшествия уточняется.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки по факту крупного пожара на складе на улице Первого Мая в Новой Москве.