В Крыму ввели ночные ограничения для передвижения мототранспорта
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В Крыму вводится временный запрет на ночное передвижение для всех видов мототехники. Ограничения вступают в силу с 17 июня и будут действовать ежедневно в период с 20:00 до 06:00 до особого распоряжения властей, сообщает в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
Под действие новых правил попадают мотоциклы, мопеды, питбайки, квадроциклы, мотороллеры и другие аналогичные транспортные средства.
Глава республики пояснил, что введение данных мер продиктовано необходимостью усиления мер общественной безопасности. Ограничения призваны повысить уровень охраны военных гарнизонов, ключевых государственных структур и объектов специального назначения.
Следить за соблюдением установленного регламента и пресекать нарушения на дорогах полуострова в указанные часы будут сотрудники министерства внутренних дел по Республике Крым.
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