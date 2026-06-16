В Крыму ввели ночные ограничения для передвижения мототранспорта

В Крыму вводится временный запрет на ночное передвижение для всех видов мототехники. Ограничения вступают в силу с 17 июня и будут действовать ежедневно в период с 20:00 до 06:00 до особого распоряжения властей, сообщает в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.