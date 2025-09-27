Восемь человек задержаны по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти
Фото - © Медиасток.рф
Правоохранители задержали восьмерых человек в рамках дела о смертельных отравлениях суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области, сообщает в Telegram-канале прокуратура региона.
В домах подозреваемых были проведены обыски. Изъято более 1 тыс. литров суррогатного алкоголя. Правоохранители вычисляют источник поступления спиртного в регион.
Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Прокуратура Ленинградской области продолжает контролировать расследование возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и установление всех обстоятельств происшествия.
26 сентября стало известно о смертельных случаях отравления паленым алкоголем в деревне Гостицы и в городе Сланцы. На данный момент погибшими там числятся 19 человек.
27 сентября всплыли еще несколько смертельных инцидентов, на этот раз в Волосовском районе. Погибли шесть человек.
