Новая вспышка смертельных отравлений паленым алкоголем произошла в Ленобласти

Шесть человек погибли в Волосовском районе Ленобласти из-за отравления спиртным

Шесть человек погибли в результате новой вспышки смертельных отравлений паленым алкоголем в Ленинградской области, сообщает « Mash на Мойке» .

Очередные случаи употребления спиртного с летальным исходом зафиксированы в Волосовском районе. Многие жертвы проживали на соседних улицах. Их трупы обнаружили в домах. Также мертвым был найден мужчина, проживающий в деревне Красные Череповицы.

Случаи отравления произошли еще в период с 10 по 17 сентября. Экспертиза установила, что в крови каждого умершего был метиловый спирт.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Был задержан 63-летний подозреваемый. По предварительным данным, одна из погибших — его супруга. В квартире пары провели обыск, там нашли канистры с запахом алкоголя.

Ранее стало известно о смертях из-за отравления суррогатным алкоголем в деревне Гостицы и в городе Сланцы Ленинградской области. На данный момент погибшими числятся 19 человек. Полицейские задержали троих подозреваемых, причастных к преступлению.

