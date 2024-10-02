«Повалил на кровать»: мигрант преследует 20-летнюю девушку в Подмосковье

Инцидент произошел 30 сентября в ЖК «Домодедово Парк». По словам знакомых девушки, маленькая и хрупкая Аня (имя изменено) снимает студию и работает оператором на складе. Девушка приглянулась мигранту по имени Огабек, который узнал ее телефон и начал написывать девушке.

Аня заявила, что ее не интересует общение и заблокировала Огабека, однако мужчина продолжил преследовать девушку. В связи с этим она даже была вынуждена сменить работу. После последнего рабочего дня Аня возвращалась домой, а у подъезд ее уже караулил Огабек. Уже в лифте мигрант заявил, что живет здесь.

Затем мужчина вышел с Аней на этаже. Девушка открыла дверь и вошла в квартиру, не закрыв на замок дверь. Пока она складывала вещи, Огабек проник внутрь. Пострадавшая рассказала, что мужчина начал хватать ее за руки и ноги, а после повалил на кровать. Девушка отбросила его ногами, схватила телефон и выбежала босиком в подъезд.

Нападавший попытался забрать телефон, на который Аня его снимала, но после неудачной попытки ушел. Аня заперлась в квартире, позвонила близким и вызвала полицию.

Ранее мигрант попытался изнасиловать 50-летнюю сотрудницу Ленинской библиотеки рядом с ЖК «Пригород Лесное» недалеко от подмосковного Видного. Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался уроженец Узбекистана.