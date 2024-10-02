Озабоченный мигрант напал на 50-летнюю женщину в Подмосковье

Мигрант попытался изнасиловать сотрудницу Ленинской библиотеки рядом с ЖК «Пригород Лесное» недалеко от подмосковного Видного, сообщает «МК: срочные новости» .

Отца трех детей, который является уроженцем Узбекистана, не смутило ни время суток — день, ни возраст женщины — ей около 50 лет. Кроме того, в 200 метрах от места нападения находились жилые дома.

В итоге мужчину спугнули прохожие и не дали ему завершить начатое. Мигрант сбежал, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.