Военные вертолеты Турции влетели друг в друга в Ыспарте

сегодня в 12:19

Два военных вертолета армии Турции столкнулись друг с другом в провинции Ыспарта. В результате авиакатастрофы погибли 5 военнослужащих, один получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора провинции Абдуллаха Эрина в эфире телеканала TRT Haber.

Турецкие СМИ изначально заявляли о 4 погибших в результате крушения военного вертолета в Ыспарте, которая находится в центральной части Турции. Утверждалось, что борт рухнул рядом с автомобильной заправкой.

TRT Haber заявлял, что упавший вертолет вылетел из училища сухопутных сил ВС Турции в Ыспарте.

Тем временем поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» (СНА) взяла под контроль город Манбидж на севере Сирии. Бойцы СНА зачистили населенный пункт от курдских формирований, которых в Анкаре считают спонсируемыми США террористами.