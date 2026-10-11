В России предложили изменить порядок поступления в магистратуру

При поступлении в магистратуру в российские вузы абитуриенты смогут подать заявления максимум на пять направлений в одном учебном учреждении, сообщает РИА Новости .

Такое нововведение прописано в проекте приказа Минобрнауки.

Сегодня число направлений для магистратуры не ограничено. Так, в рамках одного вуза абитуриент может выбрать любое количество программ подготовки.

Нововведение начнет действовать в 2027-2028 учебном году.

Также ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что при переходе на новую модель высшего образования сроки обучения в магистратуре составят от 1 года до 3 лет в зависимости от сложности выбранной специальности.

Плавный переход вузов РФ на новую систему завершат до 2030 года.

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