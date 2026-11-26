Сотрудники Мособлводоканала заменили изношенный участок сети холодного водоснабжения на Советской улице в поселке Мишеронский муниципального округа Шатура и промыли трубопровод, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники Мособлводоканала отремонтировали сеть холодного водоснабжения на Советской улице в поселке Мишеронский муниципального округа Шатура. Они демонтировали изношенный участок трубы из полиэтилена низкого давления и установили новый отрезок трубопровода.

Полиэтиленовые трубы устойчивы к коррозии, долговечны и способны выдерживать нагрузки, возникающие при эксплуатации подземных коммуникаций.

После монтажа сотрудники промыли водопроводную сеть. Эта процедура удаляет скопившиеся отложения и посторонние частицы, которые могут ухудшать качество воды и затруднять ее прохождение по трубам. Ремонт и промывка помогают поддерживать водопроводное хозяйство поселка в рабочем состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.