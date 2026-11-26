Звенигородский государственный музей-заповедник 27 ноября в 15:30 проведет мастер-класс «Квадрат Малевича 2.0» в пространстве Культурного центра им. Любови Орловой. Дети создадут интерактивный «Черный квадрат», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мастер-класс подготовила международная школа цифрового творчества и программирования для детей KIBERone. Занятие пройдет в Звенигороде Одинцовского городского округа и рассчитано на участников от шести лет.

Авторов проекта вдохновила выставка «Малевич. Простые фигуры», которая сейчас проходит в Звенигородском манеже. Детям предложат взглянуть на символ русского авангарда через современные технологии и создать собственный интерактивный «Черный квадрат», который можно отсканировать смартфоном.

Преподаватели объяснят, как устроены QR-коды и как текстовая и визуальная информация превращается в графический шифр. Участники освоят основы цифрового дизайна и подготовят макет в графическом редакторе. В код можно будет зашифровать ссылку на страницу в соцсетях или любимый сайт, собственный проект, картинку или тайное послание.

В завершение дети перенесут созданный шифр на футболку или шопер. Каждый участник заберет авторский сувенир домой и сможет показать свое цифровое произведение родным и друзьям.

Начало занятия — 27 ноября в 15:30. Возрастная маркировка — 6+. Подробная информация и билеты доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.